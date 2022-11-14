В Спутнике реализуется тренд 15-минутной доступности

14.11.2022 | 17:00

Архитекторы «Термодома» продолжают рассказывать о новшествах в строительстве, которые в Городе Спутнике реализует застройщик. В этот раз речь о функциональных и уютных дворах.

Современная тенденция сводится к тому, чтобы у человека все необходимое для комфорта было в шаговой доступности, а именно в радиусе 15 минут.

В Спутнике этот тренд выполняется с большим запасом. Магазины, детские и спортивные площадки, социальные объекты, развитая набережная - все достаточно компактно. Своя атмосфера уюта создается и в дворовом пространстве.

«Мы чаще стали проектировать обособленные дворы с отдельными зонами под разный возраст людей, которые ими могут воспользоваться. Детские игровые площадки делятся на те, которые предназначены для совсем малышей, для дошкольников, для ребят школьного возраста. И тут же рядом организуются площадки и для активных взрослых, и для тех, кто получает удовольствие от спокойной прогулки», - рассказала архитектор Ксения Кравцова.

Прислушиваясь к просьбам жителей, в новых дворах планируют зоны барбекю с большими крытыми навесами, зоны солярия с удобными лежаками для принятия солнечных ванн.

Отдельным проектом разрабатывается и освещение дворового пространства - с подсветкой всех важных объектов. Таким образом, жители смогут чувствовать еще больше заботы со стороны застройщика.

Познакомиться с проектами «Термодома» можно в офисах продаж строительного холдинга или по телефонам: 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на наш.дом.рф.