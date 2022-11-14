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Общество

В областную детскую больницу поступил аппарат за 6 млн рублей

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В детскую областную больницу имени Филатова - в отделение реанимации и интенсивной терапии - поступил новый аппарат, который позволяет оценить состояние ребенка в критических ситуациях. Это анализатор газов крови Radiometer.

По словам главного врача больницы Максима Баженова, аппарат является вершиной в лабораторной экспресс-диагностике критических состояний, заменяя несколько других.

«Анализатор газов крови - необходимое медицинское оборудование, используемое для определения электролитических соединений крови, возникающих при развитии заболеваний и консервативном лечении», - пояснил он.

Теперь специалисты лаборатории и врачи-реаниматологи смогут быстро и качественно оценить состояние ребенка и выйти на более современный уровень оказания помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Анализатор стоит 6 млн рублей. Он был приобретен за счет регионального бюджета.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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