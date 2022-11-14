Участок дороги на Ивановской закроют для движения 15 ноября

14.11.2022 | 13:01

Начало временного ограничения движения по улице Ивановской в Терновке переносится на один день.

Ранее в администрации Пензы сообщали, что дорогу закроют с понедельника, 14 ноября. Но 14 ноября данные на сайте мэрии обновили: схема организации движения временно изменится с 8:00 вторника, 15 ноября.

Перекроют участок дороги на улице Ивановской от Терешковой, 38, до Терешковой, 17.

«Эти меры связаны с необходимостью перекладки канализационного коллектора, что позволит избежать весеннего подтопления жилых домов по улицам Вадинской и Терешковой», - пояснили в мэрии.

Дорогу откроют 25 ноября.