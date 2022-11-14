У идущих в 2023 году в отпуск остался месяц для выбора даты

14.11.2022 | 08:30

Чуть больше месяца остается до окончания срока, когда следует составить окончательный график отпусков на 2023 год.

Согласного Трудовому кодексу РФ, его необходимо утвердить минимум за две недели до наступления нового года.

17 декабря 2022 года является выходным днем, поэтому график должен быть готов до 16 декабря включительно.

К этому моменту всем сотрудникам следует подать сведения о планируемых датах отпусков в кадровую службу, ее специалисты должны сформировать график, а руководитель организации - утвердить его.

В график включаются те сотрудники, которые трудоустроены в компании на день утверждения документа. Ряд категорий граждан имеют право на отпуск в удобное для них время.

Например, когда женщина идет в отпуск до декрета или после него; мужчина берет отпуск во время декрета жены; сотрудник сдает сессию; совместитель берет отпуск, при этом у него отпуск на основной работе; родитель ребенка-инвалида идет в отпуск, родитель трех и более детей в возрасте до 12 лет и другие.

Согласно требованиям Роструда, в графике надо указывать конкретные даты начала и окончания отпуска, а не просто месяцы.

Большинство сотрудников имеют право на отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Одна из его частей должна быть не меньше 14 дней.

Специалисты Роструда рекомендуют включать в новый график не только отпуск за рабочий год, но и неиспользованный отпуск за прошлый период.