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Общество

По прогнозам, к 2025 году в Пензе будут жить менее 503 000 человек

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В Пензе одобрили прогноз социально-экономического развития областного центра, рассчитанный до 2025 года.

Документ размещен на сайте мэрии.

Согласно прогнозу, ожидается уменьшение численности населения Пензы. Так, если на 1 января 2022-го оно составляло 509,50 тыс. человек, то в 2025-м предполагается 502,98 тыс.

По прогнозам, вырастет количество граждан трудоспособного возраста. На 1 января таковых насчитывалось 291,3 тыс., в 2025-м их, вероятно, будет уже 305,2 тыс.

В документе указывается и ожидаемая продолжительность жизни. В 2020-м она составляла 72,12 лет, в 2021-м - 70,24, в 2022-м уменьшилась до 70,1. К 2025-м предполагается незначительное увеличение - до 70,3.

Сейчас общий коэффициент смертности в Пензе (число умерших на 1 000 человек) - 13,6. Социально-экономический прогноз показывает, что в 2025-м коэффициент можно снизить до 12,0.

Документ касается и прогноза развития промышленного производства. Планируется, что в последующие годы его индекс вырастет незначительно: с 100,2 - в 2022-м до 102,1 - в 2025-м.

Ожидается, что удастся нарастить производство напитков, текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, химических продуктов, пластмассовых изделий, мебели.

Что касается прогноза инфляции, то предполагается, что в этом году ее годовое значение достигнет 13%, в следующем - 5,9%, в 2024-м - 4,7%, в 2025-м - 4%.

Указывается и номинальная средняя заработная плата работников организаций. В 2022 году она равнялась 47 420 рублям, в 2025-м, вероятно, пензенцы будут получать 59 732 рубля.

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