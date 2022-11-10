Общество

В Пензе выросла скорость мобильного интернета от «МегаФона»

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В всех районах столицы Пензенской области установлены новые телеком-объекты оператора «МегаФон». Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 50-70%.

Кроме того, обеспечена бесперебойная работа десятков тысяч устройств в условиях высокой нагрузки.

Жители и гости Пензы потребляют 45% от всего мобильного трафика в области. С начала этого года они потратили в Сети более 26 петабайт данных, что равно 11 000 фотографиям, выложенным в соцсети каждым из 500 000 пензенцев.

За год объем потраченных данных вырос на 15%.

Чтобы увеличивающийся спрос на мобильный интернет не сказывался на скорости загрузки, «МегаФон» расширил и модернизировал сеть в густонаселенных кварталах областного центра, рядом с медицинскими и общеобразовательными учреждениями и в пригороде Пензы.

Дополнительные базовые станции теперь есть на улицах Карпинского, Соловьиной, Силикатной, Кронштадтской, Зеленодольской. В зону действия уверенного сигнала LTE попали жилой комплекс «Солнечный», поселки Дубрава, Победа и Нефтяник.

«Пенза активно застраивается, появляются новые микрорайоны, популярнее становится загородная недвижимость. С ростом плотности населения мы увеличиваем покрытие 4G. Новые телеком-объекты поддерживают частоты LTE в диапазонах 1800, 2100, 2600 МГц. Первый имеет расширенный радиус покрытия и высокий уровень проникновения в помещения, второй и третий обеспечивают скорость передачи данных от 50 до 200 Мбит/с», - прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Инженеры компании увеличили скорость мобильного интернета на значительной территории, построив волоконно-оптические линии связи, усовершенствовав оборудование в Первомайском и Ленинском районах Пензы.

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