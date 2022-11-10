Общество

В лунинской школе уроки физкультуры проводят в коридорах

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В школе № 2 поселка Лунино уроки физкультуры проводят в коридорах. Спортивный зал в учреждении есть, однако он находится в аварийном состоянии.

О необычных занятиях на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказал подписчик Александр.

«Очень вас прошу, помогите школе в ремонте спортзала, чтоб наши дети могли заниматься нормально физкультурой», - написал мужчина.

Помощь готовы оказать, но в ближайших планах ее нет.

«В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация по ремонту спортивного зала в школе № 2 для вступления в федеральную программу по реконструкции и ремонту учебных учреждений. Вхождение в программу запланировано на 2023-2024 годы», - ответил Александру представитель администрации Лунинского района.

В Пензенской области ежегодно ремонтируются школьные спортивные залы. Так, к начавшемуся 2022-2023-му учебному году планировали обновить 13. Все они расположены в сельских образовательных учреждениях.

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