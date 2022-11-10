Чат-боты «Авито Работы» помогут автоматизировать наем сотрудников

10.11.2022 | 15:59

Команда «Авито Работы» запускает технологичных чат-ботов, которые возьмут на себя обработку откликов и первичный отбор соискателей.

Благодаря им работодатель в среднем сможет оптимизировать 1 500 рублей на одну вакансию. Технология доступна всем клиентам платформы независимо от размера организации.

Функционал чат-ботов берет на себя целый ряд рутинных задач рекрутера. Он сам обработает отклики и ответит на них, уточнит у кандидатов нужную для работодателя информацию и отберет на ее основе наиболее релевантных претендентов.

Подключить чат-бота можно при размещении вакансий и из любого кабинета на Авито.

«Современный рекрутинг сложно представить без сервисов, автоматизирующих трудоемкие процессы подбора. Как крупная социальная и технологическая платформа мы стремимся не только удовлетворять потребности наших пользователей, но и предугадывать их. Инновации, которые развивает «Авито Работа», помогают приблизить встречу работодателя и соискателя на платформе. Большую роль здесь играют чат-боты - направление, где мы обладаем сильной экспертизой. Чат-бот Авито - гибкий инструмент, и любой работодатель, независимо от размера и региона присутствия, может воспользоваться им», - прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Настройка инструмента занимает порядка 7-10 минут, а платформы бота, по статистике, до конца проходят 70% соискателей.

Чат-бот работает круглосуточно и моментально обрабатывает отклики. Вся коммуникация работодателей с соискателями происходит в мессенджере Авито. При этом человеку, ответственному за наем, не придется самому задавать однотипные вопросы и тратить время на разбор откликов вручную.

С помощью технологии удобно составить целевой портрет идеального кандидата: с определенным образованием, опытом или другими критериями, важными для компании.

Чат-бот проконтролирует, чтобы рекрутер не пропустил кандидатов в потоке сообщений. Технология интегрирована с мессенджером Авито и с разделом «Кандидаты» в профессиональном кабинете работодателя «Авито Pro». Все отклики собираются в одном месте, а наиболее подходящие показываются в отдельной вкладке.

Созданы шесть сценариев чат-ботов: универсальный, для удаленной работы, для запроса необходимых документов для трудоустройства, для групп профессий «Водители, таксисты» и «Курьеры», а также для соискателей, готовых работать вахтовым методом. Работодатель выбирает готовый вариант или создает в конструкторе индивидуальный сценарий.

Более подробная информация о новых чат-ботах «Авито Работы» доступна на сайте.