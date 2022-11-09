Во дворе ЖК «Новелла» можно полюбоваться красотой осени

09.11.2022 | 15:57

Ноябрь - прекрасная пора, чтобы прислушаться к себе и начать новую главу жизни. Особенно хороша осень в благоустроенном дворе недавно сданных домов жилого комплекса «Новелла» от «Термодома».

На каменных дорожках смели желтую листву, но трава на свежем газоне все еще зеленеет. Готовятся к зимовке кусты и деревья, недавно посаженные по всей территории двора и в небольшом парке у ЖК. Все игровые площадки замерли в ожидании детского смеха.

В «Новелле» каждый сезон как отдельная повесть жизни.

Больше информации о проектах строительного холдинга «Термодом» на сайте termodom-pnz.ru, по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Застройщики ЖК «Новелла»: ООО СЗ «Новэлла-1» и ООО СЗ «Новэлла-2». Все проектные декларации на наш.дом.рф.