В Пензенской области сын фронтовика получил второй сертификат на жилье

09.11.2022 | 14:39

В Пензенской области прокуратура и суд защитили права пожилого мужчины - инвалида детства и сына умершего участника Великой Отечественной войны.

В 2018 году он как член семьи фронтовика получил сертификат на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий. Жена, которая одновременно являлась его опекуном, купила дом в одном из районов области. Пожилая чета заселилась и справила новоселье.

Однако вскоре выяснилось, что купленное жилище просто непригодно для обитания. Женщина подала иск в суд, и договор купли-продажи дома и земельного участка был расторгнут, право собственности на недвижимость инвалида прекратилось. А с продавца в пользу регионального Минтруда была взыскана сумма, уплаченная по договору.

Таким образом оказалось, что сын участника войны не смог улучшить свои жилищные условия, хотя имел на это право. Жена-опекун подала новое заявление о предоставлении супругу единовременной выплаты на жилье, но ей отказали.

Женщина обратилась в прокуратуру, и в итоге дело дошло до суда. Служители Фемиды признали отказ в предоставлении выплаты незаконным и понудили Министерство труда, социального развития и демографии Пензенской области исполнить его обязанности.

Минтруд подал апелляционную жалобу, однако суд второй инстанции оставил ее без удовлетворения, потому что окончательная цель - улучшение жилищных условий мужчины - не достигнута.

«Поскольку предоставленное ему законом право не реализовано, нельзя расценивать поданное опекуном заявление как заявление о предоставлении повторной выплаты», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Минтруд исполнил решение суда, и опекаемый мужчина получил свидетельство о праве на выплату на улучшение жилищных условий.