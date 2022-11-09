Общество

Под микроскопом: кариесу не скрыться от взгляда пензенских стоматологов

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В отделение № 1 Пензенской стоматологической поликлиники поступил аппарат, с помощью которого качество услуг поднимется на новый уровень, - инновационный микроскоп, открывающий перед специалистами широкие возможности.

Используя это оборудование, врач контролирует каждую деталь и выполняет самые сложные манипуляции, рассматривая зуб и другие ткани в многократном увеличении.

Многофункциональный прибор активно применяется при реставрации зубов, перелечивании каналов, удалении инфицированных тканей, для точного определения количества каналов. Он позволяет выявить атипичное строение зубов, искривленные каналы. При лечении кист и гранулем с помощью микроскопа можно провести качественную обработку корневых каналов, избежав их повреждения.

Под микроскопом врач отчетливо видит все дефекты: кариозные образования, трещины или переломы, причем даже на ранней стадии. Ксеноновые и галогенные лампы максимально интенсивно освещают интересующий доктора участок. Кроме того, микроскоп позволяет избежать оставления обломков инструментов в канале зуба.

«Стоматологический микроскоп - это неотъемлемая составляющая пародонтологии, эндодонтии и реставрационной стоматологии. С его применением отпадает необходимость проводить лечение и протезирование зубов вслепую», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Отделение № 1 (ул. Володарского, 69) стало четвертым подразделением сети городских стоматологий, где применяется микроскоп. Подобное оборудование есть также в отделениях № 2 (ул. Леонова, 19), № 7 (ул. Рахманинова, 14а) и № 8 (ул. Кижеватова, 6).

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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