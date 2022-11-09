Общество

«МегаФон» предоставит безлимитный интернет в день распродаж 11.11

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«МегаФон» поможет абонентам во Всемирный день шопинга, который отмечается 11 ноября. Оператор предоставит бесплатный мобильный интернет, чтобы можно было делать покупки на крупных российских маркетплейсах: Wildberries, Ozon и Lamoda.

В этот день они традиционно устраивают масштабные распродажи.

Безлимитный доступ будет действовать в течение суток. Его автоматически предоставят всем абонентам с положительным балансом счета. Не нужно подключать дополнительные опции.

«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов, и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», - отметил директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Согласно исследованиям компании, наиболее часто в день распродаж россияне покупают одежду и обувь. Второй по популярности категорией является бытовая техника и электроника. Также абоненты активно берут детские товары, книги.

Распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, стартовала и в собственном интернет-магазине «МегаФона». Он теперь интегрирован в приложение для абонентов. Со скидкой можно приобрести более чем 700 товаров.

Приложение доступно даже для абонентов с отрицательным балансом. Для покупок из личного кабинета не нужно регистрироваться, вводить свои данные. При этом есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.

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