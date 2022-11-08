Вода «Ключ здоровья» поможет сохранить молодость и красоту

08.11.2022 | 13:01

Красота и сохранение молодости связаны с правильным питьевым режимом. Дорогая косметика или процедуры лишь уберут последствия ошибок в питании, в то время как качественная питьевая вода позволит естественным способом сохранить здоровье на долгие годы.

Клетки кожи человека на 70% состоят из воды. Если он пьет недостаточно, это сразу отражается на коже: она грубеет, становится тусклой, появляются морщины.

За гладкость и эластичность кожи отвечает белок коллаген, который содержит большое количество воды. Важным элементом является и фермент химотрипсин. Он обеспечивает отшелушивание роговых чешуек эпидермиса. Нарушение водного баланса ведет к сбоям в процессах регенерации. Еще в Средневековье персидский ученый Авиценна говорил: «Старость - это высыхание». Правоту этих слов гораздо позже подтвердили ученые.

Вода является идеальным поставщиком микроэлементов красоты: кальция, магния, калия, натрия. Ученые-биохимики утверждают, что на 100% эти элементы усваиваются только с водой, потому что она растворяет их соединения.

Чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. А самое правильное - пить столько, чтобы чувствовать себя комфортно.

Есть и так называемая скрытая жажда, когда недостаток жидкости возник, а человек этого еще не замечает. Необходимо помнить: вода - это важнейшее топливо для организма. Поэтому нужно регулярно восполнять ее потерю.

Специалисты сходятся во мнении, что идеальной с точки зрения качества и влияния на красоту и долголетие является артезианская вода. Жителям Пензенской области вода из подземного источника «Ключ здоровья» доступна по демократичной цене. На розлив ее можно приобрести в киосках, расположенных вблизи жилых домов. При желании оформляется доставка. Также воду продают в магазинах.

«Ключ здоровья» содержит идеальный баланс микроэлементов красоты. Вода мягкая, очищенная самой природой.

Ее добывают в Пензенском районе, вдали от промышленных производств и человеческих поселений. За качеством воды более 13 лет наблюдает областной центр гигиены и эпидемиологии, нареканий за все это время не было ни одного.

По словам сотрудников «Ключа здоровья», артезианскую воду часто берут не только для питья и приготовления пищи. Женщины покупают ее для умывания и мытья головы. Живая вода «Ключ здоровья» с правильным балансом микроэлементов эквивалентна косметическим процедурам, она способна продлить молодость и красоту, наполнив сиянием изнутри.