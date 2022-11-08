В Пензе ограничат движение по Ивановской, чтобы обновить ливневку

08.11.2022 | 17:39

В Пензе временно изменится схема организации дорожного движения в Терновке.

Об этом сообщили в администрации города.

С 8:00 14 ноября по 25 ноября движение на участке дороги по Ивановской (от дома № 38 на Вадинской до дома № 17 на улице Терешковой) будет ограничено.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, ограничение транспортного потока связано с перекладкой канализационного коллектора.

Обновленная ливневка позволит избежать весеннего подтопления жилых домов на улицах Вадинской и Терешковой.