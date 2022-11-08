Горожане могут выбрать лучшего сотрудника «ТНС энерго Пенза»

08.11.2022 | 15:58

Системный подход к качеству обслуживания – один из приоритетов группы компаний «ТНС энерго». Внедренные механизмы проверки качества обслуживания и уровня знаний сотрудников – важные части взаимодействия с клиентом.

В холдинге проходит первый конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие сотрудники всех 10 дочерних обществ компании – это более 8 тысяч человек.

Самый масштабный профессиональный конкурс компании проводится в 4 номинациях: качество обслуживания; внешний вид представительств и центров обслуживания клиентов; компетентность сотрудников; уровень популярности онлайн-сервисов.

Группа компаний «ТНС энерго» обращается к потребителям с просьбой помочь сделать работу более эффективной и оперативной. Для этого нужно лишь заполнить в любом офисе компании анкеты, оценивающие работу энергетиков, до 1 декабря 2022 года.