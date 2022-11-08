Горожане могут выбрать лучшего сотрудника «ТНС энерго Пенза»

Системный подход к качеству обслуживания – один из приоритетов группы компаний «ТНС энерго». Внедренные механизмы проверки качества обслуживания и уровня знаний сотрудников – важные части взаимодействия с клиентом.
В холдинге проходит первый конкурс профессионального мастерства, в котором принимают участие сотрудники всех 10 дочерних обществ компании – это более 8 тысяч человек.
Самый масштабный профессиональный конкурс компании проводится в 4 номинациях: качество обслуживания; внешний вид представительств и центров обслуживания клиентов; компетентность сотрудников; уровень популярности онлайн-сервисов.
Группа компаний «ТНС энерго» обращается к потребителям с просьбой помочь сделать работу более эффективной и оперативной. Для этого нужно лишь заполнить в любом офисе компании анкеты, оценивающие работу энергетиков, до 1 декабря 2022 года.
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