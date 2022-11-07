В Пензенской области нуждаются в донорской крови всех групп

07.11.2022 | 13:45

В понедельник, 7 ноября, Пензенский областной центр крови обнародовал актуальный «донорский светофор». Согласно информации, лечебные учреждения региона нуждаются в гемокомпонентах.

В службе крови ждут доноров всех групп. Ячейки «светофора», обозначающие I, II, III, IV группы крови, резус положительный и отрицательный, красного цвета.

Судя по постам, центр давно нуждается в донорах. В октябре, с 3-го по 14-е число, не было крови всех групп, затем появились II и IV положительные. Однако после 28 октября компоненты закончились.

Также центр анонсировал выездные донорские акции на ноябрь. Желающие сдать кровь могут прийти 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25 и 30-го числа в СК «Буртасы», 29-го - в ЖК «Арбековская застава».

В донорских акциях нередко принимают участие сотрудники различных предприятий и ведомств региона. После заготовки кровь разделяют на компоненты и отправляют в различные медучреждения.