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Общество

Пензенских детей обучили основам безопасности в городе и на льду

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В форме квеста ребят обучили безопасности в рамках акции «Безвредные советы». Лед имитирует пленка, а звук лопающихся пузырьков воспроизводит треск, который можно услышать под ногами, выйдя на поверхность озера зимой.

Потом дети отправились на следующие площадки - всего их пять. Подрастающему поколению рассказали, что делать, если они вдруг остались одни на улице, в общественном месте: не паниковать, не плакать, собраться и остаться на месте - взрослые сразу заметят, что младших членов семьи нет рядом, и вернутся.

По данным МВД, в России пропадает 200 000 человек в год. В Пензенской области только за 2022-й было зарегистрировано свыше 400 случаев, из них больше 100 - розыск несовершеннолетних.

«Многие считают, что ребенок или подросток может пропасть только в неблагополучной семье. Совершенно неправда! Огромное количество по всей стране заявок - это дети, которые уехали на самокате или велосипеде в тот момент, когда очень «включенная» мама отвернулась ровно на пять секунд. Незначительного времени достаточно, чтобы ребенок куда-то делся», - рассказала директор регионального центра поиска пропавших людей Наталья Аникина.

О просвещении родителей тоже не забыли - для них провели собрание. Маленькие участники стали обладателями дипломов об успешном окончании «Школы «Лиза Алерт».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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