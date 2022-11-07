Облако билайна оптимизировало работу энергосбытовой компании

07.11.2022 | 10:56

Структурное подразделение ПАО «ВымпелКом» билайн-бизнес и компания DataFort, бренд билайна, помогли АО «Новосибирскэнергосбыт» реализовать стратегию диджитал-трансформации предприятия.

В рамках проекта по созданию цифрового энергосбыта корпоративную инфраструктуру АО «Новосибирскэнергосбыт» перенесли на облачную площадку DataFort.

Это позволило предприятию оптимизировать расходы на ИТ, обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойную работу высоконагруженных систем, а также снизить time-to-market * новых цифровых продуктов.

До миграции в облака компания «Новосибирскэнергосбыт» для размещения корпоративной инфраструктуры использовала собственные вычислительные мощности, на базе которых были развернуты различные бизнес-приложения, биллинговые системы и сервисы для решения других корпоративных ИТ-задач. Однако для реализации стратегии цифровой трансформации требовалось не только увеличить объем вычислительных ресурсов, но и повысить уровень доступности ИТ-систем до 99,982%.

Анализ различных вариантов модернизации ИТ-инфраструктуры показал, что отказ от наращивания расходов на собственное оборудование и переход на облачные решения будет наиболее целесообразным решением.

Объединенная команда билайна и DataFort обеспечила полную поддержку миграции сервисов «Новосибирскэнергосбыта»: специалисты взяли на себя разработку плана, графика и проведение всех мероприятий по переносу данных. Процесс занял меньше полугода, при этом работы по миграции сервисов прошли незаметно для пользователей.

«Перенос ИТ-инфраструктуры в облако - это возможность перераспределить финансовую модель в сторону операционных затрат, снизить расходы, а также, что особенно актуально в текущий момент, обеспечить бесперебойную работу систем и повысить их отказоустойчивость. Переход на облачные решения гарантирует высокую доступность онлайн-сервисов. Компания может масштабировать ресурсы и сохранять стабильность работы даже при пиковых нагрузках, например когда клиенты массово передают показания счетчиков», - прокомментировал директор корпоративного бизнеса региона Восток Олег Бирюков.

* time-to-market - время выхода на рынок.