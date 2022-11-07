Депутат Михаил Делягин о Спутнике: Так должна выглядеть Россия

07.11.2022 | 16:32

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин дал высокую оценку развитию Города Спутника, побывав в микрорайоне 2 ноября.

Известный экономист и политолог признался, что уже был в Спутнике минувшим летом, поэтому у него сложилась полная картина о жизни в этом уголке Пензенской области.

«Спутник похож на маленький Сочи, но его отличие в том, что он хорошо спланирован, без давки. Для меня это то, как должна выглядеть Россия. Это город будущего. Я понимаю, что есть перегрузка по количеству детей в школе и детских садах, это неизбежно, но это те трудности, от которых в глобальном понимании хочется радоваться», - отметил депутат.

Михаил Делягин также добавил, что назвал бы Город Спутник не только лицом Пензенской области, но и лицом Среднего Поволжья.

Познакомиться с микрорайоном и его инфраструктурой можно на сайте penza-sputnik.ru.