«Термодом» реализует проекты центров добрососедства

04.11.2022 | 17:37

И вновь архитекторы делятся полезной информацией о новшествах в строительстве, которые реализует на своих объектах холдинг «Термодом». В этот раз речь идет об общественных пространствах.

«Термодом» первым в Пензе реализует проекты центров добрососедства. Это пространство для жителей, которое можно заполнить и образовательным, и развлекательным функционалом.

«Здесь детская зона граничит с зоной отдыха взрослых. Это удобно тем, что, пока ребенок, например, на занятиях, вы сами сможете отдохнуть или пообщаться с соседями», - рассказала архитектор Ксения Кравцова.

Ознакомиться с проектами «Термодома» можно в офисах продаж строительного холдинга либо по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф/a>.