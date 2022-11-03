Общество

Студенты Тимирязевской академии желают стажироваться в «Дамате»

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ГК «Дамате» активно развивает направление работы со студентами и тесно сотрудничает с ведущими аграрными вузами страны. На мероприятии «День карьеры», которое прошло в октябре в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К. А. Тимирязева, компания представила свой корпоративный стенд.

Ведущие специалисты познакомили студентов с деятельностью «Дамате», сообщили о реализуемых проектах, сделали акцент на инновационных решениях и научных разработках компании. Молодым специалистам рассказали о тенденциях рынка труда, о наиболее востребованных в агрохолдинге специальностях и профессиях. В этом году впервые у всех участников мероприятия была возможность попробовать продукцию из индейки под брендом «Индилайт» и оценить ее вкус и качество.

В итоге более 100 человек заполнили анкеты и подали заявки на прохождение практики на производственных объектах группы компаний «Дамате». А 15 студентов заканчивают обучение в 2023 году и рассматривают компанию в качестве будущего места работы.

По результатам рассмотрения анкет начинающих специалистов пригласят на стажировку, в том числе на предприятия по производству индейки и утки в Пензенской области. Практика проходит под управлением опытных наставников и экспертов компании. Молодые люди получат практические знания и познакомятся с производственными циклами, узнают принципы составления рецептур продукции глубокой переработки, правила оформления технической документации. Важным этапом станет обучение контролю соблюдения технологий производства и контролю качества входящего сырья.

День карьеры проходит в МСХА имени К. А. Тимирязева ежегодно. В этом году его участниками стали более 70 компаний из АПК, ярмарку вакансий посетили более 700 студентов.

«Дамате» регулярно участвует в профессиональных мероприятиях ведущих аграрных вузов России, а с 2020 года активно развивает направление работы со студентами. Выпускники успешно работают на предприятиях агропромышленного холдинга и строят карьеру. В 2021 году были трудоустроены более 100 молодых специалистов, свыше 110 студентов аграрных и технических вузов страны прошли практику на предприятиях компании, в том числе в составе студенческих отрядов.

Компания создает новые рабочие места и продолжает набор сотрудников в связи с запуском новых и расширением действующих производственных мощностей, увеличением земельного банка. Как присоединиться к команде, можно узнать по ссылке, актуальные вакансии размещены на сайтах hh.ru и superjob.ru.

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