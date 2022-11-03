«Русмолко» провела занятие для преподавательского состава ПГАУ

03.11.2022 | 13:25

Русская молочная компания («Русмолко»), ведущий производитель молока в Пензенской области и один из крупнейших в стране, продолжает сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом.

28 октября в рамках проекта «Профессионалитет» «Русмолко» организовала для преподавателей практическое занятие. Оно прошло на базе принадлежащего компании центра по подготовке семян сельскохозяйственных растений в селе Башмаково.

Обучением преподавательского состава занимался заместитель генерального директора по растениеводству «Русмолко» Виктор Еремцов. На занятии присутствовали 30 преподавателей ПГАУ, представлявших агрономический факультет, инженерный, технологический, экономический, факультет среднего профессионального образования и специальности «агрономия», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

В теоретической части Еремцов рассказал об истории семеноводческого направления компании, которое появилось в 2017 году и на протяжении нескольких лет демонстрирует планомерную динамику развития в среднем на 20% в год. В 2021-м компания произвела 14 тысяч тонн семенного материала для обеспечения собственных потребностей и для реализации предприятиям Пензенской области и других регионов.

В ходе обучения Виктор Еремцов подробно остановился на сельскохозяйственных культурах, с которыми работает «Русмолко», рассказал о текущей ситуации на рынке семян, его потребностях и особенностях. Сейчас компания производит семена озимой и яровой пшеницы отечественной и европейской селекции, которые сочетают в себе высокий потенциал качества и урожайность.

Также в «Русмолко» выращивают и производят семена сои и пивоваренного ячменя, налажено плодотворное сотрудничество с лучшими селекционерами этих культур. Ориентируясь на запросы рынка, компания занялась размножением и выращиванием семян травяных культур: люцерны, горчицы, клевера.

Во время практической части преподавателей познакомили с образцами современного оборудования от ведущих производителей. Вместе со специалистами они детально разобрали полный цикл технологических операций: очистку, калибровку, протравливание, инокуляцию и упаковку. Технологический процесс на предприятии автоматизирован, количество персонала сведено к минимуму. Производственная мощность комплекса составляет 10 тонн в час, или 25 000 тонн в год.

Качество протравливания и подготовки семенного материала контролируется лабораторными методами. Современная лаборатория «Русмолко» вызвала особый интерес участников занятия, здесь они смогли задать вопросы непосредственно специалистам на рабочих местах.

Напомним, что совместная программа обучения «Русмолко» и ПГАУ - важный этап в реализации федерального проекта «Профессионалитет». Здесь университет является образовательной базой, «Русмолко» предоставляет собственные производственные мощности для обучения, а специалисты компании выступают наставниками. «Русмолко» и ПГАУ стали партнерами проекта в апреле 2022 года, когда область вошла в «Профессионалитет» по направлению «Сельское хозяйство».

Компания и вуз плодотворно сотрудничают уже на протяжении 10 лет, что помогает готовить квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и формировать кадровый резерв.