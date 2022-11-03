Общество

Бордюр перекрыл полосу: пензенец недоволен дорогой у ТЦ «Весна»

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Недавно открытый после обновления участок проспекта Строителей продолжает вызывать у пензенцев вопросы.

Так, один из водителей на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что третью полосу движения в районе ТЦ «Весна» перекрывает бордюрный камень.

«Если ехать в центр города, идет три полосы. На кольце - также три полосы, но после кольца идет ответвление с крайней правой полосы налево. А на самой полосе бордюр перекрывает (неожиданно) крайнюю правую полосу. Сразу же за бордюром - опять три полосы», - описал проблему автомобилист.

По мнению мужчины, бордюрный камень создает аварийную ситуацию.

«Неужели нельзя сделать ответвление направо без перекрывания полосы бордюром?» - поинтересовался он.

На сообщение отреагировали в администрации Пензы.

«В ближайшие дни специалисты управления капитального строительства города совместно с подрядчиком проведут осмотр места на дороге для принятия дальнейших решений. Ответ будет предоставлен не позднее 10 ноября 2022 года», - ответили водителю.

Обновленный участок проспекта Строителей открыли в начале октября. Реконструкция проходила на участке проспекта от ТЦ «Берлин» до улицы 65 лет Победы. Горожане сразу обратили внимание, что движение организовано пока не очень хорошо.

У пешеходов обновление также вызывает недоумение. Так, горожанин в соцсети поделился снимком старого тротуара рядом с конечной остановкой маршрута № 4. От бордюрного камня и проезжей части его отделяет узкая часть газона, через которую переброшены доски, как бы указывающие дальнейший путь пешеходам.

«Почему нельзя было этот кусок заасфальтировать? Зачем посреди пути пешеходов организовали этот газон?» - задался вопросом автор фото.

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