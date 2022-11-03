Более 200 человек нашли работу на сайте вакансий от «Территории жизни»

03.11.2022 | 09:50

Крупнейший застройщик региона, группа компаний «Территория жизни», является также одним из самых значительных работодателей и налогоплательщиков области. Здесь уже работает более 1 300 сотрудников, и кадровый потенциал компании постоянно развивается.

Развитие производственной площадки (smart-завод Betonium) и рост объемов строительства требует расширения штата сотрудников, причем как рабочих, так и инженерно-технических специальностей. Для этой цели ГК «Территория жизни» в феврале 2022 года создала и успешно развивает собственный портал по подбору вакансий work.trzh.ru, который показывает отличные результаты - с начала года трудоустроились уже более 200 человек. Значимый для компании факт: в этом году завод Betonium внесен в список системообразующих организаций Пензенской области.

Вот основные факторы, которые привлекают специалистов в ГК «Территория жизни»:

- заработная плата официальная и выше среднего уровня по региону;

- официальное трудоустройство,

- социальные гарантии;

- современные рабочие места, профессиональное оборудование;

- корпоративный транспорт и бесплатные обеды для сотрудников рабочих специальностей;

- система повышения квалификации и профессиональный рост.

«Одно из главных преимуществ работы в нашей компании - наличие корпоративной жилищной программы. Сотрудники получают стартовый капитал на покупку жилья в размере 15% от стоимости квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». ГК «Территория жизни» предоставляет своим сотрудникам невозвратный стартовый капитал до 1 000 000 рублей. За 10 месяцев 2022 года в корпоративной программе приняли участие 20 работников разных специальностей, занятых как на производстве, так и на строительных объектах. А это значит, что 20 семей улучшили свои жилищные условия. Для кого-то покупка квартиры стала первой», - рассказывает директор по персоналу ГК «Территория жизни» Юлия Жигалина.

На портале work.trzh.ru в удобной форме представлена вся нужная информация о вакансиях и размерах зарплаты. Узнать о требованиях к соискателям и отправить на рассмотрение свое резюме очень легко. Выбор профессий огромен - от рабочих профессий на заводе и стройке до руководителя подразделения.

Интерес к работе в группе компаний «Территория жизни» проявляют и студенты вузов и колледжей. Компания традиционно сотрудничает с ведущими учебными заведениями и проводит для молодежи экскурсии на производственной и строительных площадках. Здесь будущие специалисты могут своими глазами увидеть современное оборудование и ознакомиться с технологиями и условиями на рабочих местах. Многие студенты уже проходят практику в организациях ГК «Территория жизни» и в дальнейшем планируют трудоустроиться.

Группа компаний «Территория жизни» действует на строительном рынке уже более 15 лет. Собственное производство полного цикла, четкая система логистики, наличие автомобильного парка, современные стандарты строительства - это то, что отличает работу компании. Главные приоритеты - качество и технологичность. Именно поэтому компания вкладывается в развитие технологий, применяет новейшее оборудование мирового уровня и создает современные рабочие места.

ГК «Территория жизни» всегда открыта для сотрудничества, это динамичная современная компания, работать в которой престижно. Узнать подробности, чтобы присоединиться к команде крупнейшего девелопера, можно на порталах экосистемы ГК «Территория жизни»:

- work.trzh - портал для поиска работы в ГК «Территория жизни»;

- betoniym.com - сайт производственной площадки (smart-завод Betonium);

- trzh.pro - проект для заработка на рекомендациях квартир от ГК «Территория жизни»;

- events.trzh.ru - портал мероприятий ГК «Территория жизни»;

- home.trzh.ru - сервис с полезной информацией для новоселов;

- commercial.trzh - портал для выбора коммерческой недвижимости;

- территорияжизни.рф - информация о действующих акциях, ценах и планировках.

Подробности также можно узнать по телефонам единого контактного центра компании +7(8412) 203-000 и в отделе персонала +7(8412) 46-46-00.