Общество

Более 200 человек нашли работу на сайте вакансий от «Территории жизни»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Крупнейший застройщик региона, группа компаний «Территория жизни», является также одним из самых значительных работодателей и налогоплательщиков области. Здесь уже работает более 1 300 сотрудников, и кадровый потенциал компании постоянно развивается.

Развитие производственной площадки (smart-завод Betonium) и рост объемов строительства требует расширения штата сотрудников, причем как рабочих, так и инженерно-технических специальностей. Для этой цели ГК «Территория жизни» в феврале 2022 года создала и успешно развивает собственный портал по подбору вакансий work.trzh.ru, который показывает отличные результаты - с начала года трудоустроились уже более 200 человек. Значимый для компании факт: в этом году завод Betonium внесен в список системообразующих организаций Пензенской области.

Вот основные факторы, которые привлекают специалистов в ГК «Территория жизни»:

- заработная плата официальная и выше среднего уровня по региону;

- официальное трудоустройство,

- социальные гарантии;

- современные рабочие места, профессиональное оборудование;

- корпоративный транспорт и бесплатные обеды для сотрудников рабочих специальностей;

- система повышения квалификации и профессиональный рост.

«Одно из главных преимуществ работы в нашей компании - наличие корпоративной жилищной программы. Сотрудники получают стартовый капитал на покупку жилья в размере 15% от стоимости квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». ГК «Территория жизни» предоставляет своим сотрудникам невозвратный стартовый капитал до 1 000 000 рублей. За 10 месяцев 2022 года в корпоративной программе приняли участие 20 работников разных специальностей, занятых как на производстве, так и на строительных объектах. А это значит, что 20 семей улучшили свои жилищные условия. Для кого-то покупка квартиры стала первой», - рассказывает директор по персоналу ГК «Территория жизни» Юлия Жигалина.

На портале work.trzh.ru в удобной форме представлена вся нужная информация о вакансиях и размерах зарплаты. Узнать о требованиях к соискателям и отправить на рассмотрение свое резюме очень легко. Выбор профессий огромен - от рабочих профессий на заводе и стройке до руководителя подразделения.

Интерес к работе в группе компаний «Территория жизни» проявляют и студенты вузов и колледжей. Компания традиционно сотрудничает с ведущими учебными заведениями и проводит для молодежи экскурсии на производственной и строительных площадках. Здесь будущие специалисты могут своими глазами увидеть современное оборудование и ознакомиться с технологиями и условиями на рабочих местах. Многие студенты уже проходят практику в организациях ГК «Территория жизни» и в дальнейшем планируют трудоустроиться.

Группа компаний «Территория жизни» действует на строительном рынке уже более 15 лет. Собственное производство полного цикла, четкая система логистики, наличие автомобильного парка, современные стандарты строительства - это то, что отличает работу компании. Главные приоритеты - качество и технологичность. Именно поэтому компания вкладывается в развитие технологий, применяет новейшее оборудование мирового уровня и создает современные рабочие места.

ГК «Территория жизни» всегда открыта для сотрудничества, это динамичная современная компания, работать в которой престижно. Узнать подробности, чтобы присоединиться к команде крупнейшего девелопера, можно на порталах экосистемы ГК «Территория жизни»:

- work.trzh - портал для поиска работы в ГК «Территория жизни»;

- betoniym.com - сайт производственной площадки (smart-завод Betonium);

- trzh.pro - проект для заработка на рекомендациях квартир от ГК «Территория жизни»;

- events.trzh.ru - портал мероприятий ГК «Территория жизни»;

- home.trzh.ru - сервис с полезной информацией для новоселов;

- commercial.trzh - портал для выбора коммерческой недвижимости;

- территорияжизни.рф - информация о действующих акциях, ценах и планировках.

Подробности также можно узнать по телефонам единого контактного центра компании +7(8412) 203-000 и в отделе персонала +7(8412) 46-46-00.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте