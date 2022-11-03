Авито поддержит предпринимателей из сферы интерьера и дизайна

03.11.2022 | 16:59

Авито вместе с правительством Москвы поддержит предпринимателей из сферы интерьера и дизайна. В новый пакет мер включены актуальные ценовые и аналитические инструменты, позволяющие сохранить эффективность работы в новых условиях:

- расширение числа категорий, где доступен новый тариф с оплатой за целевые действия;

- информационная поддержка по динамике потребительской активности на платформе;

- регулярные вебинары с анализом ситуации на рынке от экспертов и партнеров.

Акцент в программе сделан на поддержку отечественных производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. В частности, компаниям, эксклюзивно размещающим свою продукцию на платформе, компания Авито предоставила возможность бесплатно получить выставочный стенд и представить свою продукцию на площадках Московской недели интерьера и дизайна.

В числе других мер поддержки - дальнейшее расширение числа каналов доставки. Сейчас компаниям доступна доставка крупногабаритных заказов силами партнеров продавца (DBS) и курьерской службой продавца (RDBS). В перспективе их количество будет дополняться.

«Сегодня Авито используют более 30 миллионов предпринимателей разного уровня - от небольших продавцов и производителей до представителей крупного бизнеса. И наша задача как крупнейшей онлайн-платформы для коммерции с более чем 90-миллионной аудиторией пользователей по всей стране - помочь отечественным компаниям сохранить устойчивость и возможности для дальнейшего роста.

Предлагаемые нами меры поддержки будут особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, для которых Авито является важным каналом продвижения и поиска новых заказчиков в масштабах страны», - отметил директор по продажам Авито Сергей Бугорский.

Генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев заявил о готовности поддержать предпринимательские инициативы, способствующие усилению деловой кооперации в различных отраслях.

«Уход с российского рынка зарубежных компаний требует сопоставимого роста на отечественном рынке строительных и отделочных материалов, интерьерных решений, продукции для меблировки квартир. Поэтому мы поддерживаем инициативу Авито о введении дополнительного инструментария, который поможет столичным предприятиям отрасли в реализации качественной и востребованной продукции», - подчеркнул он.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы с 1 по 6 ноября 2022 года.