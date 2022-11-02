В Спутнике прошло первенство области по конкуру

02.11.2022 | 16:19

Первенство Пензенской области по конному спорту в категории «конкур» впервые за длительное время прошло на территории конно-спортивного клуба GR HorseClub в Городе Спутнике. Состязания провели в День тренера, 30 октября.

Около 20 участников прибыли в Спутник, немалую часть спортсменов представили местные жокеи.

«Мы благодарны «Термодому» и лично Ибрагимову Ильясу Рафиковичу за поддержку турнира. Это первое серьезное первенство за долгие годы. Надеемся, что мы и дальше будем развивать таким образом конный спорт на территории Города Спутника и всей Пензенской области», - рассказала организатор турнира Анастасия Черушова.

Несмотря на погоду, состязания получились зрелищными. Болельщики поддерживали участников, большинство из которых были совсем юными наездниками. Таким образом «Термодом» продолжает вкладывать усилия в развитие подрастающего поколения.