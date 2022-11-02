Общество

Ремонт бани в Ахунах по контракту должны закончить к концу года

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Первые шаги по возвращению ахунской бани к работе сделаны. Крышу здания ждет серьезный ремонт. Демонтаж старых конструкций уже начался. Заказчик - Управление капитального строительства г. Пензы.

«Цена контракта составляет около 7 миллионов рублей. Условие его выполнения - мы должны закончить работу в этом году. Есть все материалы, и в течение ноября-декабря должны закончить все работы», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

За ходом ремонта следит руководство МУП «Пензенские бани». Помывочная на Конструкторской улице - одна из пяти городских, временно не действует. В марте оказывать услуги населению прекратили из-за состояния некоторых элементов конструкции. После получения поддержки главы региона дело пошло.

«Конфигурация крыши многоуровневая, где-то подтекает, где-то швы. Сейчас она будет двускатная, намного лучше, намного качественнее», - пояснил и. о. директора МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.

Баня № 4 - одна из старейших в Пензе. Здесь были свои постоянные посетители, которые за легким паром ехали через весь город. Чтобы поддержать дух бани, не допустить замерзания водопроводной системы и образования плесени внутри, помещения отапливают. Как улучшить состояние мест общего пользования, еще думают.

«На сэкономленные деньги сделаем парилку, поставим новую печку на дровах, отрекламируем, люди сюда потянутся. Баня - это не просто «пришел и попарился», это социум, самое главное - посидеть и пообщаться», - рассказал Виктор Хомец.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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