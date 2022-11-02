Озвучены часы работы офисов «ТНС энерго Пенза» в выходные

Гарантирующий поставщик «ТНС энерго Пенза» информирует о графике работы офисов обслуживания клиентов и единого контактного центра с 3 по 6 ноября.
Очного приема потребителей с 4-го по 6-е число не будет.
В предпраздничный день, 3 ноября, офисы компании работают по сокращенному графику, с 8:00 до 12:15. Центры обслуживания, расположенные в Пензе на проспекте Строителей, 21Б, улицах Окружной, 27в, Суворова, 71, Терновского, 160Б, - с 9:00 до 13:15.
Единый контактный центр будет работать в следующем режиме:
- 3 ноября - с 9:00 до 19:00;
- 4-6 ноября - круглосуточно в автоматическом режиме без соединения с оператором.
Напоминаем, что направить обращение в компанию, передать показания и оплатить счета можно в любое время не выходя из дома:
- без регистрации на официальном сайте penza.tns-e.ru;
- в «Личном кабинете»;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
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