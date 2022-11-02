Названы пять продуктов для борьбы с тоской и унынием

02.11.2022 | 13:22

В региональном управлении Роспотребнадзора подсказали пензенцам один из способов стать счастливее. На сайте ведомства размещен топ-5 продуктов-антидепрессантов.

В первую очередь для поднятия настроения рекомендуется есть мясо: подойдут не только говядина и свинина, но и курица. Дело в том, что мясо богато незаменимой аминокислотой тирозином, что увеличивает уровень дофамина - гормона счастья. «Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией», - подчеркивают специалисты.

На второй позиции бананы (аминокислота триптофан в них помогает организму вырабатывать гормон удовольствия серотонин, а витамин В6 защищает нервную систему), на третьей - горький шоколад (содержащийся в нем фенилэтиламин нужен для производства гормона радости эндорфина, а магний помогает бороться со стрессом).

На четвертом месте морская капуста из-за высокой концентрации в ней витаминов группы В. Они особенно нужны надпочечникам, которые регулируют уровень адреналина. При дефиците этого гормона у человека возникает чувство хронической усталости и развивается депрессия.

Замыкают топ-5 овсяная и гречневая каши. В них много триптофана, который способствует образованию серотонина.

Подсчитано, что расходы населения на лекарственные антидепрессанты и успокоительные за январь - сентябрь этого года выросли на 70%.