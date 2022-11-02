ЕР предложила всем участникам СВО дополнительно выплатить по 195 тыс.

02.11.2022 | 15:19

Письмо с инициативой дополнительно выплатить всем участникам СВО по 195 тыс. рублей секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки - от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», - уверен Андрей Турчак.

В связи с этим партия предлагает:

- установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев;

- исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета;

- установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому;

- предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО;

- предоставить право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров;

- предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;

- предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населенных пунктов;

- предоставить военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи.

Руководитель общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пензенской области Михаил Макаров отметил, что после объявления частичной мобилизации по распоряжению секретаря реготделения партии, губернатора Олега Мельниченко был развернут центр по оказанию всесторонней помощи мобилизованным землякам и их семьям.

«Через центр родственники передают для своих бойцов посылки, неравнодушные жители региона помогают собирать дополнительное продовольствие, одежду, технические средства. В рамках работы центра членам семей военнослужащих оказывается необходимое содействие в решении социально-бытовых вопросов», - уточнил Михаил Макаров.