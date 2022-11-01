«Молком» представил новые высокобелковые йогурты

01.11.2022 | 12:41

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») - крупнейший переработчик молока в Пензенской области. В ассортименте предприятия более 150 наименований, среди которых молоко, кисломолочные продукты, питьевые и термостатные йогурты, классический и мягкий творог, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

На сегодняшний день «Молком» способен перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. Благодаря масштабной модернизации производственных мощностей, проведенной ГК «Дамате», предприятие получило возможность постоянно расширять линейку молочной продукции и выпускать новинки, последними из которых являются высокобелковые ложковые йогурты.

Преимущество новых продуктов - самое низкое содержание жира среди ложковых йогуртов компании «Молком» и высокое содержание белка. С учетом пониженной жирности молочных продуктов они оптимально подойдут тем, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом или придерживается принципов правильного питания.

Первыми поступили в продажу два вида высокобелковых йогуртов: натуральный без фруктово-ягодной основы 2,1% жирности и с фруктово-ягодным наполнителем «манго-папайя» 1,8% жирности. По сравнению, например, с греческим йогуртом «Молкома», в котором 4% жира, у новых продуктов этот показатель в 2 раза меньше. Одновременно с пониженной жирностью новые йогурты имеют по составу повышенное содержание белка в расчете на 100 граммов продукта: натуральный - 9 граммов, «манго-папайя» - 7,7 грамма.

Йогурты с вкусом тропических фруктов становятся все более востребованными и популярными, поэтому ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» соответствует требованиям рынка и ориентируется на запросы потребителей. При производстве продукции предприятие использует натуральные фруктово-ягодные наполнители без крахмала на пектине, натуральном загустителе из цитрусовых. Они производятся крупными проверенными поставщиками и проходят тщательный лабораторный контроль.

Йогурты ложковые «Молком» изготавливаются из свежего молока и закваски методом ультрафильтрации. Новинки, как и весь ассортимент продукции предприятия, разработаны в соответствии с концепцией «Чистая этикетка». Технические особенности оборудования позволяют производить молочные продукты, в состав которых входят исключительно натуральные природные компоненты: свежее молоко, быстрозамороженные фрукты и ягоды.

Новинки выходят под брендом «Молком» в новом ярком дизайне. Продукция уже появилась на полках торговых сетей и розничных магазинов, а также в фирменных магазинах предприятия.