В Госдуме заявили о плате и ответственности за септики и выгребные ямы

31.10.2022 | 06:27

В России разработан новый законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу РФ.

Как сообщает News.ru, документ рассмотрят в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ в начале декабря 2022 года.

Планируется, что в законодательстве может появиться понятие «нецентрализованная система водоотведения».

«Законопроектом вводится понятие «нецентрализованная система водоотведения». Речь идёт о потребителях, которые не имея подключения к централизованной системе водоотведения, осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы, септики и иные подобные сооружения. Сейчас данный вопрос не регулируется», - рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Поправки в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предполагают, что между абонентами, эксплуатирующими септики и выгребные ямы, должен заключаться типовой договор водоотведения с организациями, осуществляющими транспортировку сточных вод и их сброс в централизованную систему водоотведения.

В случае принятия законопроекта будет сформирована единая система тарифов за водоотведение.

«Появится и ответственность за нарушение абонентами установленных требований к составу и свойствам сточных вод», - резюмировал Колунов.