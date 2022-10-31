В Госдуме заявили о плате и ответственности за септики и выгребные ямы

В России разработан новый законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную думу РФ.
Как сообщает News.ru, документ рассмотрят в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ в начале декабря 2022 года.
Планируется, что в законодательстве может появиться понятие «нецентрализованная система водоотведения».
«Законопроектом вводится понятие «нецентрализованная система водоотведения». Речь идёт о потребителях, которые не имея подключения к централизованной системе водоотведения, осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы, септики и иные подобные сооружения. Сейчас данный вопрос не регулируется», - рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Поправки в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предполагают, что между абонентами, эксплуатирующими септики и выгребные ямы, должен заключаться типовой договор водоотведения с организациями, осуществляющими транспортировку сточных вод и их сброс в централизованную систему водоотведения.
В случае принятия законопроекта будет сформирована единая система тарифов за водоотведение.
«Появится и ответственность за нарушение абонентами установленных требований к составу и свойствам сточных вод», - резюмировал Колунов.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀