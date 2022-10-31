Пензенцы могут отремонтировать стиральную машину в СЦ Bosch

31.10.2022 | 12:26

Техника Bosch пользуется спросом и популярна во многих странах мира, и Россия не является исключением. Стиральные машины Bosch отличаются высокой надежностью и долговечностью. Главное - это правильная эксплуатация и своевременное обслуживание.

История немецкого концерна Bosch уходит корнями в 80-е годы XIX столетия. За более чем 100 лет техника завоевала уважение и любовь огромного количества людей по всему миру.

Стиральная машина стала одним из основных атрибутов квартиры и частного дома наряду с газовыми и электроплитами, микроволновыми печами и пылесосами. Однако вне зависимости от фирмы-производителя техника может выходить из строя. Причин множество: некачественные комплектующие стиральной машины, неправильная эксплуатация, работа на износ, низкое качество воды, перепады напряжения в электросети.

При поломке стиральной машины оптимальным вариантом будет обращение в специализированный центр по ремонту. Даже при появлении нехарактерных звуков при работе стиральной машины лучше сразу позвонить в сервисный центр. Зачастую легче обойтись незначительным ремонтом и сэкономить деньги, чем не обращать внимания и попасть на капитальный ремонт.

Главный сервисный центр Bosch уже несколько десятилетий функционирует в сфере обслуживания и ремонта бытовой техники. Качество там в приоритете. Главное - чтобы клиент остался полностью удовлетворен работой специалистов.

В штате центра только опытные сотрудники, в том числе механики и электрики. Клиенты могут быть уверены в высоком качестве работы и порядочности специалистов.

Стоит отметить, что сервисный центр использует только проверенные годами эксплуатации запчасти. Время ремонта зависит от конкретной поломки. Нередки случаи, когда мастер может ликвидировать неисправность стиральной машины на месте, поэтому в телефонном режиме необходимо объяснить, в чем заключается проблема.

В распоряжении сервисного центра - крупный склад запчастей для техники Bosch. Выезд специалиста и диагностика осуществляются в кратчайшие сроки. Есть функция срочного ремонта. Гарантия после ремонта - 1 год. Служба поддержки сервисного центра работает круглосуточно.

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