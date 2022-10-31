«МегаФон Хаб» информирует клиентов «Почты России» о посылках

31.10.2022 | 11:23

Основным поставщиком услуги по информированию клиентов «Почты России» стал оператор сотовой связи «МегаФон». Теперь вся важная информация поступает пользователям через коммуникационный сервис «МегаФон Хаб».

Это сделает возможным повышение скорости оказания услуг.

Уже сейчас клиентам «Почты России» доступна информация о текущем статусе посланных или адресованных им отправлений. Также им поступают сообщения о важных изменениях в обслуживании.

Информацию получают абоненты всех сотовых операторов в любых мобильных и цифровых каналах. «МегаФон Хаб» доступен более чем 52 млн клиентов «Почты России» во всех регионах РФ.

«После перехода «Почты России» на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений: электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента. Сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал «МегаФон Хаба» позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», - рассказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Кирилл Самошонков.

«МегаФон Хаб» предоставляет возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Клиенту точно придет важное уведомление, ведь сервис распространяет сообщения по каскадному методу: если пользователь не может получить информацию в привычном канале, она автоматически переадресовывается в доступный.

«МегаФон Хаб» бесшовно интегрируется в любые CRM-системы. Сервис можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели, если компания не готова тратить дополнительные серверные ресурсы.