Общество

Компания «Русмолко» сформировала запас кормов на 16 месяцев

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«Русская молочная компания», ведущий производитель молока-сырья в Пензенской области и один из крупнейших в стране, продолжает формировать запас грубых и сочных кормов для собственного поголовья. На данный момент он заложен на 16 месяцев. Это больше, чем может потребоваться зимой.

Запас кормов на фуражную голову составляет 12,6 тонны.

Всего на хранение уже заложено более 330 тысяч тонн кормов для крупного рогатого скота, включая сенаж, сено, солому, силос, корнаж. Остались и запасы прошлого года.

Кормозаготовительная кампания в этом году началась в июне. Она проходит в непростых погодных условиях. Тем не менее специалисты «Русмолко» уже завершили заготовку сенажа, собрав 157 тысяч тонн, а также многолетние травы (более 100 тысяч тонн, на 30% больше запланированного), свыше 2 тысяч тонн сена и 172 тысячи тонн кукурузы на силос.

В «Русмолко» продолжается заготовка корнажа, работы выполнены на 70%.

Компания показала лучшую в регионе урожайность многолетних трав на сенаж, она составила 11 т/га зеленой массы за два укоса. Заготовленное сырье отличается сбалансированным составом и высокой питательностью. Урожайность кукурузы на силос составила 27 т/га зеленой массы.

Кормозаготовительные работы проводились в Пензенском, Каменском, Кузнецком, Сердобском, Наровчатском и Нижнеломовском районах. В них участвовали 200 человек и 150 единиц современной сельскохозяйственной техники.

«Русмолко» на протяжении многих лет полностью обеспечивает поголовье крупного рогатого скота собственными высококачественными кормами. Это создает устойчивую основу для производства молока стабильно высокого качества с хорошей себестоимостью.

Под кормовые культуры в компании отведено 30,5 тысячи гектаров. Общий земельный банк превышает 152 тысячи гектаров.

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