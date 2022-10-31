Общество

Архитекторы рассказали, как меняются проекты «Термодома»

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Качество жизни - приоритет в работе всех подразделений строительного холдинга «Термодом». Проектировщики предлагают самые современные решения, связанные как с планировкой квартир, так и с элементами фасада домов, а также касающиеся благоустройства дворовой территории.

Архитекторы «Термодома» рассказали и о тенденциях в строительстве, которым следует компания в своих новых проектах.

«Если мы сейчас обратимся к строящемуся дому под номером 70 в Городе Спутнике, то увидим, что для него была разработана уникальная строительная конструкция, позволяющая увеличить площадь лоджии, сделать ее более просторной, остекленной с двух, а иногда и с трех сторон. На этой лоджии можно устроить полноценную зону отдыха и комфортно провести время», - рассказала архитектор Ксения Кравцова.

«Если мы обратимся к новым планировкам, то увидим, что на первом этаже в домах обязательно организуется большая общественная зона», - продолжила сотрудница «Термодома».

В этой зоне запроектированы помещение для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов, просторный вестибюль, санузлы с комнатой уборочного инвентаря, а также лапомойка для домашних питомцев. Рядом расположена кладовая для хранения игрушек.

Напомним, что познакомиться с проектами «Термодома» можно в офисах продаж строительного холдинга или по телефонам 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на наш.дом.рф.

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