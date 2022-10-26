Общество

В Пензе автомобилисты начали массово менять резину на зимнюю

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У пунктов шиномонтажа уже выстраиваются автомобилисты. Некоторые пензенцы решили не дожидаться, когда дороги покроются ледяной коркой и даже самый незначительный подъем станет непреодолимой высотой, и едут менять летнюю резину на зимнюю. У кого - шипованная, у кого - с липучками: главное для тех, кто просчитывает все ходы наперед, - чувствовать себя на проезжей части уверенно и в безопасности.

«Где-то 50-60 машин в день выходит. Четвертый день», - рассказал мастер шиномонтажа Дмитрий.

«Пора уже, ночью холодно, надо колеса ставить, снег скоро обещают», - отметил автомобилист Гульшан.

Жестких требований, когда нужно менять резину, нет. Некоторые производители шин указывают в инструкциях определенные температурные режимы использования, но, как правило, водители больше ориентируются на прогнозы погоды и на личный опыт.

«Рекомендуем автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас. Прежде всего следует проверить техническое состояние автомобиля и заблаговременно поменять летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь обледенения проезжей части и выпадения осадков в виде снега. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения, воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности», - предупредил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Советы и рекомендации автомобилистам дают и метеорологические ресурсы. Так, на ряде сайтов уже появился знак «Скользкая дорога» - значит, пора менять резину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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