Общество

«Термодом» проектирует новые дороги в Спутнике

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56 домов, больше 16 тысяч квартир, почти миллион квадратных метров жилья, но это далеко не предел. Город Спутник продолжает расти. И новые дома, кварталы и важные объекты либо уже строятся, либо в планах у холдинга «Термодом». Как и новые дороги.

«Холдинг «Термодом» продолжает работать над развитием транспортной инфраструктуры Города Спутника. Уже в следующем году предусмотрено продолжение строительства улиц Светлой и Олимпийской в сторону исторического центра села Засечного. В 2024 году предусмотрено строительство продолжения Прибрежного бульвара с обустройством порядка 100 дополнительных парковочных мест вдоль набережной. В 2025 году планируется продление улицы Изумрудной от Олимпийской до границы города Пензы», - рассказала начальник отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Светлана Сорокина.

Как отмечено, в проекте все новые дороги 4-полосные, с линиями освещения, тротуарами и велосипедными дорожками.

Улучшение транспортной доступности и дорожной сети микрорайона даст возможность развивать и сам Город Спутник, добавляя больше комфорта его жителям.

Познакомиться с проектами «Термодома» можно в офисах продаж строительного холдинга или по телефонам 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.

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