«Русмолко» вошла в пятерку самых эффективных молочных хозяйств РФ

26.10.2022 | 14:22

«Русская молочная компания» вошла в пятерку самых эффективных молочных хозяйств России с показателем надоя 12,48 тыс. кг на корову в год.

Рейтинг представили «Союзмолоко», консалтинговая компания Streda Consulting и агентство MilkNews.

В «Русмолко» входят три современных молочных комплекса и комплекс по воспроизводству стада, расположенные в Пензенской области. Показатель надоя 12,48 тыс. кг на корову в год подтвердил успешность выбранной компанией стратегии развития и позволил ей войти в число лучших компаний в стране.

«Достигнутые высокие показатели эффективности - это прежде всего результат планомерной реализации стратегии развития молочного направления «Русмолко» и запущенной в компании комплексной программы интенсификации надоев. Программа разработана нашими специалистами и включает в себя работу и улучшение показателей по нескольким направлениям, среди которых кормление, генетика, здоровье стада, комфорт содержания, инновационные технологии и работа с молодняком», - рассказал первый заместитель генерального директора УК «Русмолко» Станислав Фролов.

Программа по кормлению «Русмолко» включает в себя заготовку качественных грубых кормов, которые являются наиболее полезными с точки зрения физиологии животных и позволяют сбалансировать здоровый рацион. На фермах задействованы современная техника и оборудование, а также программное обеспечение, контролирующее весь процесс кормления, что значительно повышает его эффективность.

Внедренная в «Русмолко» генетическая программа определяет целевые показатели развития стада и улучшения таких параметров как удои, состав молока, показатели здоровья, воспроизводство, экстерьер. В соответствии с этими параметрами подбирают семя быков-производителей. Компания в основном использует для заполнения ферм собственный выращенный ремонтный молодняк, полученный от семени элитных быков-производителей.

Благодаря программе по улучшению показателей здоровья до минимума снизилось выбытие новотельных животных в первые 60 дней лактации, что является крайне важным фактором, поскольку эти животные представляют собой главный потенциал для раздоя стада. У специалистов есть возможность производить селекционную выбраковку животных, непригодных к воспроизводству, или особей с самым низким генетическим потенциалом.

Корова производит молоко, когда отдыхает. Увеличение времени отдыха животных положительно сказывается на их продуктивности. Поэтому все внедренные на комплексах «Русмолко» технологии направлены на создание комфортной среды для жизни животных.

Автоматическая система навозоудаления позволяет без стресса освобождать коровники от навоза, внесение обеззараженной компостированной подстилки делает стойло-места комфортными. Отдельного внимания заслуживает система микроклимата, представленная автоматизированными шторами в производственных помещениях и доильном зале, световыми коньками, вентиляторами, а также системой орошения. Все это минимизирует тепловой стресс в летнее время.

На молочных комплексах «Русмолко» повсеместно внедрены новые технологии, способствующие повышению эффективности предприятия и увеличению молочной продуктивности животных. Доение осуществляется на двух автоматизированных установках на 80 мест каждая с суперэффективной пропускной способностью и скоростью доения свыше 1 100 голов в час. А автоматические роботы пододвигают корма на регулярной основе для обеспечения постоянного доступа коров к кормам, что увеличивает поедаемость и улучшает эффективность кормления.

«Русмолко» - одна из немногих компаний, где создано отдельное родильное отделение для коров. Специалисты сосредотачиваются на критически важном периоде в жизни животных, грамотно оказывают родовспоможение и помогают старту лактации.

Компания уделяет большое внимание выращиванию собственного молодняка. На комплексе внедрены станции автоматической выпойки для телят до двух месяцев, которые способствуют повышению уровня сохранности молодых животных до 99%, снижают уровень заболеваемости за счет раннего выявления проблемы, а также увеличивают привесы.

«Русмолко» на протяжении многих лет входит в число крупнейших производителей молока в Российской Федерации. В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии компания параллельно развивает три направления бизнеса: молочное животноводство, растениеводство, семеноводство. Валовый надой молока-сырья по итогам 2021 года составил 175 000 тонн.