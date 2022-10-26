Общество

Озвучены правила расчета отсрочек по налогам и сборам для мобилизованных

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В Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области рассказали, на какой срок гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, будут предоставляться отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваться сроки представления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Ранее сообщалось, что решение об отсрочках в том числе распространяется на предпринимателей, являющихся руководителями и одновременно единственными учредителями компаний.

Так, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после этого дня.

Для представления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после него.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после этой даты.

«Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями», - пояснили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

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