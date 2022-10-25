Общество

Сметана производства «Молком» стала лидером рейтинга Роскачества

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Сметана с массовой долей жира 20% бренда «Самокат», произведенная на молочном комбинате «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате»), заняла первое место в рейтинге Роскачества.

Это подтверждает стабильное качество продукта от пензенского производителя, а также его безопасность.

Исследования эксперты Роскачества проводили в октябре. Они оценили сметану жирностью 20% 63 торговых марок России и Белоруссии. Образцы изготавливались по ГОСТу и рецептурам производителя в соответствующих технических условиях.

Сметану анализировали по 88 показателям, 39 из них связаны с содержанием антибиотиков.

Стандарт Роскачества для этого продукта по своим основным параметрам идентичен действующему ГОСТу, а в некоторых случаях предъявляет к качеству и безопасности сметаны более жесткие требования. Так, у потенциальных претендентов на получение российского «Знака качества» не допускается наличия в составе консервантов, стабилизаторов, крахмала, антибиотиков даже в следовых количествах.

Лабораторные испытания показали, что сметана «Молком», приобретенная в онлайн-магазине «Самокат», является высококачественной, поскольку соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

В составе продукта не обнаружили антибиотиков, консервантов, крахмала. Микробиологические показатели не превышают установленные требования. Кроме того, продукт произвели без добавления растительных жиров.

Как только эксперты Роскачества оценят производство и определят уровень локализации продукции, они примут решение о присвоении сметане «Молком» российского «Знака качества».

Роскачество - это национальная система качества, созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 году. Автономная некоммерческая организация решает разные задачи в области качества: проводит исследования, стандартизирует, сертифицирует товары и услуги, а также информирует и защищает права потребителей.

Исследования специалистов помогают покупателям выбирать качественные продукты, опираясь на результаты независимых лабораторных испытаний. Рейтинги Роскачества составляются на основе объективной экспертизы в разных товарных группах.

Молочный комбинат «Пензенский» - крупнейший переработчик молока в области. На сегодняшний день он способен перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. В ассортимент предприятия входят свыше 150 наименований продукции, в числе которых молоко, кисломолочные продукты, йогурты питьевые и термостатные, творог классический и мягкий, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

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