Пензенцев приглашают в Спасский собор на освящение правого придела

25.10.2022 | 18:32

Редкие кадры сделаны в святилище Спасского кафедрального собора. В алтаре царит идеальный порядок. В храме готовятся к долгожданному событию - великому освящению правого придела в честь великомученицы Екатерины. К образу святой может приложиться каждый верующий. Он установлен перед иконостасом.

«Исторически один из приделов кафедрального собора был освящен в честь великомученицы - это был нижний правый придел. Владыкой было принято решение правый придел освятить в честь великомученицы Екатерины, так как она всегда была особо почитаема народом за ее великие подвиги», - объяснил ключарь Спасского кафедрального собора иерей Сергий Червяков.

Центральный придел в честь Всемилостивого Спаса освятил во время визита в Пензу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это стало запоминающимся событием для всех православных верующих.

В августе освятили левый придел - в честь епископа Иннокентия Пензенского. В среду, 26 октября, ритуал проведут и в правом. Совершит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский в 8:00.

«Приглашаем всех прихожан на это величайшее для нас событие, приглашаем помолиться. Освящение - это не только молитва архиерея, не только священников, которые это все совершают, но еще молитва прихожан», - подчеркнул Сергий Червяков.