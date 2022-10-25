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Пензенцев приглашают в Спасский собор на освящение правого придела

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Редкие кадры сделаны в святилище Спасского кафедрального собора. В алтаре царит идеальный порядок. В храме готовятся к долгожданному событию - великому освящению правого придела в честь великомученицы Екатерины. К образу святой может приложиться каждый верующий. Он установлен перед иконостасом.

«Исторически один из приделов кафедрального собора был освящен в честь великомученицы - это был нижний правый придел. Владыкой было принято решение правый придел освятить в честь великомученицы Екатерины, так как она всегда была особо почитаема народом за ее великие подвиги», - объяснил ключарь Спасского кафедрального собора иерей Сергий Червяков.

Центральный придел в честь Всемилостивого Спаса освятил во время визита в Пензу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это стало запоминающимся событием для всех православных верующих.

В августе освятили левый придел - в честь епископа Иннокентия Пензенского. В среду, 26 октября, ритуал проведут и в правом. Совершит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский в 8:00.

«Приглашаем всех прихожан на это величайшее для нас событие, приглашаем помолиться. Освящение - это не только молитва архиерея, не только священников, которые это все совершают, но еще молитва прихожан», - подчеркнул Сергий Червяков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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