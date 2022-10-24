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Общество

На Эльбрусе появилась базовая станция от «МегаФона»

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Компания «МегаФон» к началу туристического сезона установила на Эльбрусе базовую станцию. Оборудование расположено на высоте 3 890 м над уровнем моря. Теперь абоненты обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 75 Мбит/сек.

Эльбрус пользуется большой популярностью у туристов. За год их поток увеличился в полтора раза. Наличие мобильной связи в данной местности - вопрос безопасности и здоровья людей. Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет дают возможность оставаться в доступе в любой ситуации.

Новая базовая станция - самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. Мобильная связь теперь имеется на горнолыжных трассах, маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5 325 метров. Там расположены мини-гостиницы, в которых альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Специалисты позаботились о том, чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров. Для этого создали специальный металлический термобокс, в который и поместили базовую станцию. Бокс оснастили климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что обеспечивает отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ - популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии, в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», - рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области (около 35% от туристического потока). Также направление популярно у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%), Ставропольского края (4,7%).

В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 40% больше пензенцев, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из Сурского края составил почти 600 гигабайт. Этого достаточно, чтобы поделиться 170 000 снимков красот Эльбруса.

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