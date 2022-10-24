Квартиры в Спутнике строятся для вдохновения

Квартиры в «Радужных дворах» Города Спутника строятся для вдохновения. Пример тому - планировка в Оранжевом дворе.
Солнечное воскресное утро, какао с зефирками - на просторной теплой лоджии такой квартиры каждый завтрак станет произведением искусства.
И это площадь, о которой не нужно мечтать как о чем-то недостижимом. Ежемесячный платеж - от 10 756 рублей.
Как получить такую квартиру в безраздельное пользование, расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом» или по номеру 28-28-20.
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