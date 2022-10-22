В зону СВО отправлены инвентарь, оборудование и оргтехника

22.10.2022 | 14:05

В субботу, 22 октября, в места дислокации частей, в которых состоят мобилизованные жители Пензенской области, отправлено дополнительное обеспечение.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в общей сложности отправлено 20 тонн груза: бензиновые компрессоры, бензогенераторы, тепловые пушки, пуско-зарядные устройства, электро- и бензоинструмент, водяные мотопомпы, хозяйственный инвентарь, ноутбуки, канцелярские принадлежности и офисная техника.

Часть вещей куплена за счет регионального бюджета, остальное приобретено предпринимателями и общественниками.

«Это не последняя подобная отправка. Мы постоянно находимся на связи с командованием и будем помогать нашим бойцам всем необходимым», - пообещал Мельниченко.

С начала специальной военной операции жители региона по собственной инициативе создали фонды помощи ее участникам. Так, 21 октября в зону СВО отправили продукты питания, экипировку, спальные матрасы.