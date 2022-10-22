Сила и долголетие: преимущества артезианской воды «Ключ здоровья»

22.10.2022 | 09:30

Дефицит качественной питьевой воды с каждым годом возрастает. Связано это не только с природными факторами - нехватку воды ученые называют одним из главных вызовов нынешнего века. При всех научных достижениях, которыми располагает человек, не удалось придумать способа очистки лучше, чем это делает природа.

Водопровод, фильтр или родник - все эти источники проигрывают мощной системе природной очистки - подземным артезианским водам. Их доля в мировых запасах пресной воды составляет всего 13%, таким образом, ценность вод, добытых с глубины от 70 до 400 метров, многократно повышается.

Артезианской считается скважина, вода в которой находится между двумя пластинами глины, не пропускающей ненужные воды, а также между пластами песка или известняка, очищающими ее. Именно значительная глубина залегания водоносных пластов предотвращает загрязнение жидкости результатами жизнедеятельности человека: стоками, ядовитыми веществами, пестицидами, промышленными отходами.

Мало просто найти подземный источник. Вода там не должна быть жесткой и излишне обогащенной железом. Жесткость определяют соли кальция и магния - так называемые соли жесткости. Чем меньше подобных примесей содержит вода, тем она мягче. Правильная, мягкая вода укрепляет иммунитет и поддерживает организм в тонусе. Она не оставит накипь на посуде и в чайнике - это индикатор качества, проверить который может любая домохозяйка.

В Пензенской области проверенным питьевым источником является артезианская вода «Ключ здоровья». Ее добывают с глубины 180 метров недалеко от сел Большая Валяевка и Ольшанка, в экологически чистом районе вдалеке от предприятий и людских построек.

Артезианскую воду «Ключ здоровья» жители давно называют живой за ее полезные свойства. Ее качество несколько раз в год проверяет Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области. К артезианской воде «Ключ здоровья» нареканий не было ни разу за 13 лет, что существует источник, а ее состав идеально сбалансирован для тех, кто хочет прожить долгую жизнь, сохранив здоровье.

Вода, обогащенная кальцием, фосфором, натрием, калием, способствует:

- улучшению общего состояния нервной системы;

- нормализации кислотно-щелочного баланса;

- ускорению восстановительного процесса после долгих физических нагрузок;

- восполнению запаса необходимых полезных веществ;

- улучшению состояния зубов и эмали, волос, кожи и ногтей;

- укреплению костей.

Пензенцы могут купить артезианскую воду в бутилированном виде в магазине, заказать доставку прямо домой или набрать в бутылки самостоятельно в киосках «Ключ здоровья», которые размещены в шаговой доступности от жилых домов.