В Заксобре подняли вопрос об отмене повышения тарифов на ЖКУ

21.10.2022 | 11:00

В пятницу, 21 октября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области заместитель председателя парламента Дмитрий Филяев выступил с предложением отменить решение об изменении срока индексации платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го.

Он зачитал соответствующее обращение на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«В период санкционного давления со стороны недружественных стран, выразившегося в сокращении поставок энергоносителей в эти страны, следует ожидать избытка этих ресурсов в самой России, что должно было бы привести к снижению цены на них для внутреннего потребителя.

Рекордные выручки от экспорта энергоносителей за счет роста цен на них также позволили бы не только безболезненно для производителя поставлять эти ресурсы населению по прежним ценам, но и снизить уровень этих цен», - отметил выступающий.

По мнению Филяева, именно такое снижение должно помочь как отечественному производителю, так и населению пережить сложности, связанные с воздействием санкций и ростом цен в целом.

«Отечественные СМИ постоянно показывают, что отказ от энергоносителей из России и ошибки в экономической политике стран Европы приводят к росту тарифов на коммунальные услуги и к недовольству, а подчас и к протестам населения ряда стран.

В этой связи не совсем понятна причина и цель аналогичного решения Правительства России в отношении населения. Решение об индексации не только противоречит ранее заявленным целям, логике развития экономики и ценообразования, но и неминуемо вызовет недовольство населения и рост социальной напряженности, чего нельзя допускать в сложившейся ситуации», - добавил зампредседателя.

Спикер Вадим Супиков предложил депутатам принять к сведению тезисы Дмитрия Филяева.