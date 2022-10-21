В Пензенской области за день попал в стационар 21 пациент с COVID

21.10.2022 | 13:53

В пятницу, 21 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 121 подтвержденном случае COVID-19 за минувшие сутки. 21 человек направлен на лечение в больничные стационары.

96 заболевших проживают в Пензе, 13 - в Пензенском районе, 6 - в Заречном.

3 случая выявлено в Шемышейском районе, по 1 - в Бековском, Бессоновском и Земетчинском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области в общей сложности зарегистрировано 216 710 случаев коронавирусной инфекции. За это время 209 278 пациентов сумели победить болезнь, скончались 6 104. Последний летальный случай зарегистрирован 20 октября.

На текущей неделе наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19. 17 октября диагноз поставили 197 жителям Сурского края, 18-го - 179, 19-го - 130.