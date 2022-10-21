В небольших поселениях Пензенской области интернет стал быстрее

21.10.2022 | 15:48

Компания «МегаФон» запустила дополнительный слой LTE более чем на 40 базовых станциях. В результате на 20% увеличилась скорость передачи данных в Чемодановке, Вертуновке, Чаадаевке, Ульяновке, Индерке, Колышлее и других населенных пунктах. В смартфонах их жителей интернет-трафик по сравнению с прошлым годом вырос на 25%.

Кроме того, расширились возможности звонков через интернет с технологией VoLTE (Voice over LTE). Благодаря этому сервису, обеспечивающему моментальное соединение и улучшенное качество звука, абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

После обновления сети пользоваться голосовой связью последнего поколения могут жители небольших населенных пунктов в 19 районах Сурского края: Мокшанском, Белинском, Колышлейском, Земетчинском, Башмаковском, Лунинском, Шемышейском, Бековском, Сосновоборском, Пачелмском, Тамалинском, Неверкинском, Лопатинском, Спасском, Камешкирском, Наровчатском, Иссинском, Малосердобинском и Вадинском.

«Качественная связь и скоростной интернет особенно востребованы жителями небольших населенных пунктов региона. Высокая скорость позволяет комфортно работать, обучаться, пользоваться «Госуслугами» и другими электронными сервисами. Модернизация имеющихся базовых станций сотовой связи в совокупности с реализацией федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) позволяют не только увеличивать зону покрытия сотовой сети за счет построения новых базовых станций, но и существенно улучшить качество уже имеющихся сетей, повышая стабильность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», - прокомментировал модернизацию первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

«Мобильным интернетом селяне пользуются в несколько раз активнее горожан, и с каждым годом отрыв увеличивается. Чаще всего это происходит из-за отсутствия фиксированного доступа. Отмечая растущую нагрузку, мы строим новые объекты и повышаем эффективность установленного оборудования. В этом году на части базовых станций - там, где это было необходимо, - запустили сеть c поддержкой LTE-1800. Радиосигнал такого частотного диапазона отличается высокой емкостью и распространяется на расстояние в 5-7 км», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.