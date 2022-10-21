Спутник назвали местом «эволюции жилищного строительства»

21.10.2022 | 15:50

Город Спутник произвел большое впечатление на руководителя федерального портала «Единый ресурс застройщиков». Кирилл Холопик побывал в микрорайоне сразу после вручения наград представителям строительного холдинга «Термодом».

По словам руководителя ЕРЗ.РФ, он давно мечтал посетить Спутник, так как, анализируя в целом новости про жилищное строительство в России, столь масштабный проект нельзя было не заметить.

«Много лет в рамках портала «Единый ресурс застройщиков» мы вели мониторинг по всем регионам страны и очень внимательно следим за этим микрорайоном. Сегодня реализовалась мечта - удалось посмотреть, как в рамках одного проекта меняется концепция одновременно с изменением самых современных требований к жилищному строительству», - отметил Кирилл Холопик.

«Общая тенденция - это создание максимально комфортной городской среды. Понимание того, что у человека должно быть не только место, где можно переночевать, но и вокруг жилья у него должна быть создана комфортная атмосфера. В Спутнике видно, как эта концепция реализована - четко в соответствии с теми рекомендациями, которые в последние годы дает Минстрой России или «Дом.РФ», - отметил гость.

Также руководитель ЕРЗ.РФ назвал Город Спутник «классикой».

«Сюда можно возить архитекторов и проектировщиков со всей России, чтобы учить, как происходит эволюция жилого комплекса. Нюансы многоквартирного строительства, которые входят в моду, здесь уже реализованы в больших масштабах. Безусловно, это не может не повышать уровень жизни жителей Пензенской области», - поделился Кирилл Холопик.

Портал «Единый ресурс застройщиков» - источник уникальной информации для профессионалов строительного рынка и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. Для всех застройщиков страны ЕРЗ.РФ на сегодня самый авторитетный оценщик работы.

Познакомиться с проектами «Термодома» можно в офисах продаж строительного холдинга или по телефонам 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.